أزمة جائحة كورونا: ٣٣ إصابة جديدة في العراق

2020/03/23 | 15:51 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد.. إلى 266 مصاباً بفيروس كورونا، ارتفع العدد الكلي في عموم العراق، بحسب البيان الأخير لوز...

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