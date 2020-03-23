2020/03/23 | 15:51 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة العراقية ، الاثنين، عن تسجيل 33 حالة اصابة جديدة بكورونا في العراق، فيما اشار الى ارتفاع المصابين بفايروس كورونا في العراق الى 266 ...

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