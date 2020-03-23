2020/03/23 | 15:51 - المصدر: قناة العالم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اعلنت دائرة صحة محافظة السليمانية، الاثنين، عن شفاء تسع إصابات من فيروس كورونا.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة كردستان بالعراق: تسجيل ١٢ اصابة جديدة بفيروس كورونا
) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة كردستان بالعراق: تسجيل ١٢ اصابة جديدة بفيروس كورونا
) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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