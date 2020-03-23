المغرب تعلن ارتفاع عدد المصابين بكورونا إلى 134 شخصا

2020/03/23 | 15:52 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 134 بعد تسجيل 12 إصابة جديدة.

وكانت آخر الأرقام، الصادرة عن الوزارة صباح اليوم، تشير إلى 122 حالة إصابة مؤكدة بـ"كوفيد 19"، استنادا إلى تحاليل مخبرية جاءت نتائجها إيجابية.

ودعت الوزارة المواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والالتزام بالتدابير التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

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