موقف مانشستر يونايتد من الغاء الدوري الانجليزي

2020/03/23 | 15:52 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أوضح نائب الرئيس التنفيذي لنادي مانشستر يونايتد إد وودوارد، موقفه من إمكانية إلغاء موسم البريميرليغ الأمر الذي سينهي حلم الغريم التقليدي ليفربول في التتويج باللقب.

وأوقف تفشي فيروس كورونا، منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، حتى 30 نيسان المقبل، ومع استمرار انتشار الفيروس بشكل مطرد في المملكة المتحدة، فإن الغموض يحيط بمستقبل البطولة.

واجتمع ممثلو الأندية في الأسبوع الماضي، من أجل مناقشة مستقبل الدوري الإنجليزي الممتاز، وكان وودوارد واضحا فيما يخص موقفه من إمكانية إلغاء نتائج الموسم.

ووفقا لما ذكره موقع "أثليتيك"، فإن "وودوارد أظهر رغبته في عدم إلغاء الموسم، ووصف رأيه من قبل المشاركين بالعادل للغاية".

ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق 25 نقطة عن أقرب مطارديه، ويحتاج لفوزين فقط من أجل حسم اللقب.

أما مانشستر يونايتد، فيمكنه التأهل إلى دوري أبطال أوروبا إذا ما احتفظ بموقعه على جدول الترتيب، حيث يحتل المركز الخامس، علما بأن صاحب المركز الثاني مانشستر سيتي، حرم من المشاركة الأوروبية لمدة موسمين.

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