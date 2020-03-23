2020/03/23 | 15:52 - المصدر: راديو المربد
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- عبر مکبرات صوت {غیر واضحة} إرشادات الدفاع المدني هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/23 | 15:52.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبر مکبرات صوت {غیر واضحة} إرشادات الدفاع المدني) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبر مکبرات صوت {غیر واضحة} إرشادات الدفاع المدني) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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