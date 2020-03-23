الصحة تنشر خارطة بشأن كورونا بالنسبة للمحافظات

2020/03/23 | 15:54 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة) … نشرت وزارة الصحة العراقية مخططا يتضمن مجموع المصابين والوفيات وحالات الشفاء حسب المحافظات.

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