بدء حظر التجوال في مدينة القامشلي السورية

2020/03/23 | 15:55 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة شرعت ماتسمى ب”الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا” في فرض حظر التجوال في مدينة القامشلي وجميع مناطق نفوذ “قوات سوريا الديمقراطية” تحسبا لوباء كورونا.وأبدى العديد من سكان مدينة القامشلي قلقهم من تفشي فيروس كورونا، وإمكانية وصوله وانتشاره في المدينة، خصوصا في ظل ضعف الإمكانات الطبية، والبنية التحتية الصحية في المدينة.وكان وزير […]

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