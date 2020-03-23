السليمانية تعلن شفاء 9 إصابات والبدء بإنتاج دواء يعالج كورونا

2020/03/23 | 15:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية صحة محافظة السليمانية، شفاء تسعة من المصابين بفيروس كورونا في المحافظة.

وأوضح مدير الصحة بالمحافظة صباح هورامي في تصريح، ان الحالات التسع تماثلت للشفاء بشكل تام، وستغادر الحجر الصحي، لتضاف إلى ثلاث عشرة حالة شفاء تم إعلانها في وقت سابق.

وفي ذات السياق أكدت شركة ” بايونير” لإنتاج الأدوية في محافظة السليمانية، البدء بإنتاج الدواء الخاص بفيروس كورونا، مبينة أنها ستوفر العلاج وزارتي الصحة في الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، إضافة إلى إرساله إلى عدد من دول الجوار.

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