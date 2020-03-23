صحة النجف: مصابتان بفيروس كورونا تغادران المستشفى بعد اكتسابهما الشفاء التام

2020/03/23 | 15:57 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- النجف أعلنت دائرة صحة النجف، اليوم الاثنين، شفاء امرأتين مصابتين بكورونا في المحافظة.وقالت الدائرة في بيان تلقته “العهد نيوز”، إن “امرأتين مصابتين بفايروس كورونا في المحافظة تماثلتا للشفاء”.واضافت ان “المرأتين غادرتا الحجر الصحي”.واعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 33 حالة اصابة جديدة بكورونا في العراق، فيما اشارت الى ارتفاع المصابين […]

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