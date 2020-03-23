2020/03/23 | 15:58 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة، الاثنين، تشخيص ثلاث وفيات جديدة بفيروس كورونا في البلاد.وبحسب بيان للوزارة، ورد لشفق نيوز، "تم تشخيص 33 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد في العراق موزعة كالتالي:بغداد الرصافة: 3 - بغداد الكرخ: 2- بغداد مدينة الطب: 2- النجف: 2- البصرة: 1- نينوى: 1- السليمانية: 12- اربيل : 10واضاف انه تم تسجيل ٣ وفيات جديدة في (الرصافة والبصرة وديالى)، كما تم تسجيل 5 حالات شفاء تام جديدة (٣ مدينة الطب وحالة في ميسان وحالة في كربلاء)وقالت الوزارة إن مجموع الإصابات المشخصة في العراق وصل 266، ووصل اعداد حالات الشفاء الى 62، والوفيات الى 23.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يعلن ثلاث وفيات جديدة بكورونا وشفاء خمس حالات) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يعلن ثلاث وفيات جديدة بكورونا وشفاء خمس حالات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).