شركة “روسنفط”: أسعار النفط ستتوجه نحو الارتفاع في هذا الوقت

2020/03/23 | 15:59 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس شركة “روسنفط”، إيغور سيتشين، أن أسعار النفط ستتوجه نحو الارتفاع، وخلال نصف عام ستأخذ توجها “صحيحا”، وذلك لأن مستوى الأسعار الحالي لا يسمح بعمل منتجي النفط الصخري الأمريكي.وقال سيتشين للصحفيين: “تظهر معلومات حول توقف جزء من قطاع إنتاج النفط الصخري – هذه العملية بدأت، والسعر المنخفض الحالي للنفط لا يسمح بإنتاج النفط […]

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