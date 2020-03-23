2020/03/23 | 16:00 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإعلام الأمني: اشتباكات مع ارهابيين في سامراء تسفر عن استشهاد آمر فوج) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإعلام الأمني: اشتباكات مع ارهابيين في سامراء تسفر عن استشهاد آمر فوج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).