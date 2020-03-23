مصدران: بلاك روك تنسحب من التنافس على الاستثمار في أصول خط أنابيب غاز تابعة لأدنوك

2020/03/23 | 16:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

قال مصدران مطلعان إن بلاك روك انسحبت من التنافس على الاستثمار في أصول خطوط أنابيب غاز تابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك).

وقالا إن ذلك سيجعل شركة البنية التحتية الإيطالية سنام وجلوبال إنفراستراكتشر بارتنرز من بين ستة منافسين متبقين على الأقل.

اشترت بلاك روك، مع شركة كيه.كيه.آر آند كو للاستثمار المباشر، العام الماضي حصة أربعين بالمئة في أدنوك لأنابيب النفط بقيمة أربعة مليارات دولار، وقال المصدران إنها كانت تتطلع أيضا إلى صفقة تشمل البنية التحتية لأنابيب الغاز لأدنوك.

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