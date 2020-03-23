الاتحاد الاسباني لكرة القدم يعلق المسابقات لأجل غير مسمى

2020/03/23 | 16:04 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الإثنين، تعليق مسابقات كرة القدم في البلاد، لأجل غير مسمى، بعد تفشي فيروس كورونا المستجد.وذكر الموقع الرسمي للاتحاد الإسباني، أن اتحاد الكرة اتفق مع رابطة الليجا، على تعليق جميع منافسات كرة القدم في إسبانيا، لمنع أي خطر على الصحة العامة.وحرص بيان الاتحاد الإسباني، على […]

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