القارة العجوز تتهاوى… وضحايا كورونا من الوفيات يتجاوزون 15 ألفاً

2020/03/23 | 16:04 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة…..أدى وباء فيروس كورونا المستجد إلى وفاة أكثر من 15 ألف شخص حول العالم، بحسب تعداد أعدته فرانس برس استناداً إلى أرقام رسمية، الاثنين، عند الساعة 11,00 بتوقيت غرينتش.وبالإجمال، سجلت 15189 حالة وفاة، غالبيتها في أوروبا بعدد 9197 وفاة.وتجاوزت وفيات إيطاليا 5476 حالة، والصين (3270) وإسبانيا (2182).ومع وفاة 1395 شخصاً إضافياً […]

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