نجاح العطية يدعو عبر “العهد نيوز” القوى السياسية الى الاجتماع وفق مبادرة الشيخ الخزعلي والتضامن معها

2020/03/23 | 16:05 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا المحلل السياسي نجاح العطية، القوى السياسية كافة الى الاجتماع وفق مبادرة الامين العام لحركة عصائب اهل الحق سماحة الشيخ قيس الخزعلي والتضامن معها.وقال العطية في حديث لـ”العهد نيوز” اليوم الاثنين، ان “ما جاء بالمباردة للشيخ قيس الخزعلي تضمن طرح موضوعي وعقلائي ويستجيب لمتطلبات المرحلة حيث نحن بحاجة الى وحدة الكلمة في هذا الظرف […]

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