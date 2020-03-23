موسكو: لا ننتظر رفع العقوبات مقابل تقديم المساعدات إلى إيطاليا

2020/03/23 | 16:09 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة أعلن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن موسكو لا تتوقع رفع العقوبات المفروضة من قبل إيطاليا في مقابل تقديم المساعدات لها في محاربة فيروس كورونا.وقال المتحدث الروسي للصحفيين، اليوم الاثنين، ردا على سؤال بهذا الصدد: “لا.إنها غير متصلة على الإطلاق​​​.بالطبع ، لا يمكن الحديث عن أي شروط أو حسابات […]

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