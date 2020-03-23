ميركل في الحجر الصحي بعد إصابة طبيبها بكورونا

2020/03/23 | 16:09 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)…دخلت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الحجر الصحي بعد علمها بإصابة طبيب قدم لها لقاحاً، بفيروس كورونا المستجد.وقال المتحدث باسم ميركل إن المستشارة الألمانية علمت بإصابة الطبيب بعد وقت قصير من المؤتمر الصحفي الذي عقدته الأحد، لإعلان التدابير الجديدة الرامية إلى وقف تفشي الفيروس.وأضاف أنها تلقت لقاحا احترازيا الجمعة ضد الإصابة بالمكورات الرئوية.[…]

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