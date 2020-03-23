هذه هي المعرفة

2020/03/23 | 16:10 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.أحمد العلياوي كنتُ في زيارة سماحة السيد علي السبزواري – نجل المرجع الديني العارف السيد عبد الأعلى السبزواري (رحمه الله) – بعد عودته من عملية ترقيع القلب ، التي أجريت له في بريطانيا.كان السيد علي قاصداً أداءَ مناسك العمرة ، إلا أنه تعرَّض أثناء مروره بلبنان إلى وعكةٍ صحية ، اضطرته لترك العُمرة ، […]

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