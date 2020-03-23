2020/03/23 | 16:10 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
يتبع ...........
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
لجنة الامر الديواني تكشف عن خروقات لحظر التجوال بـ 5 مناطق ببغداد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
لجنة الامر الديواني تكشف عن خروقات لحظر التجوال بـ 5 مناطق ببغداد
يتبع ...........
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
لجنة الامر الديواني تكشف عن خروقات لحظر التجوال بـ 5 مناطق ببغداد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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