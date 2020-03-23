2020/03/23 | 16:10 - المصدر: بغداد اليوم

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الصحة السعودية تعلن تسجيل 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتكشف مجمل الاصابات بالبلاد

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بغداد اليوم- خاص

دعا مكتب حقوق الانسان في محافظة ديالى، الاثنين (23 آذار 2020)، إلى إنشاء مقبرة لـ "ضحايا كورونا" داخل المحافظة.

وقال مدير مكتب حقوق الانسان في ديالى صلاح مهدي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن" تسجيل أول حالة وفاة في

بغداد اليوم- صلاح الدين

وجهت وزارة الدفاع العراقية، الاثنين (23 آذار 2020)، نداءً على الشعب العراقي، بشأن الالتزام بالارشادات التي تصدرها خلية الازمة ووزارة الصحة للوقاية من فايروس كورونا.

وأظهر شريط مصور، حصلت عليه (بغداد اليوم)، عجلات تابعة ل

بغداد اليوم- ديالى

اعلنت دائرة صحة ديالى ، الاثنين (23 آذار 2020)، تسجيل 9 حالات اشتباه بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الكوادر الصحية في ديالى سجلت خلال

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