2020/03/23 | 16:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- صلاح الدين

وجهت وزارة الدفاع العراقية، الاثنين (23 آذار 2020)، نداءً على الشعب العراقي، بشأن الالتزام با...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بالفيديو.. وزارة الدفاع توجه نداءً للشعب العراقي وتدعو للتعاون والانتصار على كورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بالفيديو.. وزارة الدفاع توجه نداءً للشعب العراقي وتدعو للتعاون والانتصار على كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).