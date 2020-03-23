2020/03/23 | 16:10 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الغانمي يؤكد على تطبيق جميع التوصيات الصحية للمقاتلين العائدين من الاجازات الدورية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/23 | 16:10.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الغانمي يؤكد على تطبيق جميع التوصيات الصحية للمقاتلين العائدين من الاجازات الدورية) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الغانمي يؤكد على تطبيق جميع التوصيات الصحية للمقاتلين العائدين من الاجازات الدورية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).