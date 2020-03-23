2020/03/23 | 16:15 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السلطات الصحية في السويد تسجل 110 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد إلى 2016) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السلطات الصحية في السويد تسجل 110 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد إلى 2016) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).