روحاني: العقوبات الأميركية تعيق مكافحتنا لفيروس «كورونا»

2020/03/23 | 16:15 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس الإيراني “حسن روحاني” يوم الاثنين على رفض بلاده قبول أي مساعدات إنسانية تقدمها #الولايات_المتحدة_الأميركية.معتبراً، أن على الإدارة الأميركية رفع العقوبات فوراً عن بلاده، إذا كانت ترغب بمساعدتها

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