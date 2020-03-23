2020/03/23 | 16:15 - المصدر: الحل الاخباري
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أكد الرئيس الإيراني “حسن روحاني” يوم الاثنين على رفض بلاده قبول أي مساعدات إنسانية تقدمها #الولايات_المتحدة_الأميركية.
معتبراً، أن على الإدارة الأميركية رفع العقوبات فوراً عن بلاده، إذا كانت ترغب بمساعدتها
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معتبراً، أن على الإدارة الأميركية رفع العقوبات فوراً عن بلاده، إذا كانت ترغب بمساعدتها
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روحاني: العقوبات الأميركية تعيق مكافحتنا لفيروس «كورونا») نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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