من كويك التي يروج أعداء ترمب بأنها كانت ستنقذ العالم من كورونا؟

2020/03/23 | 16:16 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… قامت إدارة الرئيس دونالد ترمب بتحرك لإلغاء أحد المناصب في المركز الأميركي لمكافحة الأمراض والوقاية منها CDC، والذي يتواجد شاغله في الصين، فيما يعده بعض الخبراء حاليا قرارا لولاه كان يمكن أن يؤدي إلى اكتشاف بدء انتشار فيروس كورونا في وقت مبكر، بحسب ما جاء في تقرير نشرته صحيفة “The Hill” الأميركية نقلا […]

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