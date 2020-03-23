أخيرا.. خبر “جيد” من إيطاليا بشأن كورونا

2020/03/23 | 16:18 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة وسط سيل الأخبار المحبطة التي تصل من إيطاليا، أكثر بلاد العالم تضررا من فيروس كورونا المستجد من حيث عدد الوفيات، تم رصد “خبر جيد” أخيرا.وأفادت مصادر أن عدد الإصابات الجديدة في إقليم لومبارديا شمالي إيطاليا، انخفض إلى النصف، الاثنين، للمرة الأولى منذ تفشي الوباء في البلد الأوروبي.يشار إلى أن إقليم […]

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