شاهد: فيديو “شديد الأهمية”.. تجربة تطبيقية تظهر آلية “فتك” الصابون والكحول بفيروسات كورونا العالقة في اليدين

2020/03/23 | 16:21 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد قدم مقطع فيديو توضيحي، الالية العلمية التي يجري من خلالها التخلص من فيروس كورونا العالق في اليدين بواسطة الكحول او الصابون، فيما بين الطريقة الصحيحة لغسل اليدين التي يتمكن من خلالها الصابون من قتل الفيروسات.واظهر الفيديو الذي رصدته “يس عراق”، تجربة مختبرية لكيفية تمكن الصابون من تكسير جزيئات الدهون، وتطبيق الامر […]

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