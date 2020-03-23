وزير الصحة لمواطني دربنديخان: الزموا منازلكم


وزير الصحة لمواطني دربنديخان: الزموا منازلكم
2020/03/23 | 16:22 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني
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