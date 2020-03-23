أردوغان يعزل رؤساء 5 بلديات

2020/03/23 | 16:22 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)….مرةً أخرى عزلت وزارة الداخلية التركية، صباح الاثنين، رؤساء 5 بلدياتٍ ينتمون لحزب “الشعوب الديمقراطي” التركي المؤيد للأكراد وعيّنت بدلاً منهم على الفور وكلاء من حزب “العدالة والتنمية” الحاكم والّذي يقوده الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.والرؤساء الخمس، المعزولين منذ صباح الاثنين والفائزين بآخر انتخاباتٍ محلية شهدتها عموم تركيا أواخر آذار/مارس من العام […]

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