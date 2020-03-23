 تسجيل حالة وفاة جديدة وإصابتين بفايروس كورونا في كربلاء

2020/03/23 | 16:22 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر طبي في كربلاء، الاثنين، بتسجيل حالة وفاة جديدة وإصابتين بفايروس كورونا في المحافظة....

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