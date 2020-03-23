وزير صحة اقليم كوردستان يوجه رسالة

2020/03/23 | 16:22 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير صحة اقليم كوردستان سامان برزنجي

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