2020/03/23 | 16:23 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السفارة العراقية في كرواتيا تؤكد عدم تعرض موظفيها للضرر نتيجة الهزة الارضية بزغرب هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/23 | 16:23.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

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