استثناء رحلات جوية في اقليم كوردستان رغم تمديد حظر الطيران

2020/03/23 | 16:23 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت وزارة النقل والمواصلات في حكومة إقليم كوردستان، يوم الاثنين، عن إبلاغها من قبل الحكومة الاتحادية في بغداد بتمديد حظر الطيران لغاية 28 آذار الجاري.

وذكر بيان للوزارة ورد لـشفق نيوز، أن "هيئة الملاحة الجوية العراقية ابلغتنا بتمديد الحظر لغاية 28 من الشهر الجاري".

واشار البيان إلى أن "الحظر لايشمل رحلات الصليب الاحمر والرحلات العسكرية والمساعدات الصحية والطارئة وايضا طائرات الشحن الجوي".

واصدرت خلية الأزمة في العراق، أمس الأحد، استمرار حظر التجوال واستمرار تعطيل الدوام الرسمي في المؤسسات التعليمية والتربوية الى مساء السبت المقبل، كما قررت الخلية الاستمرار بتعليق الرحلات الجوية لغاية مساء السبت المقبل وإعادة تقييم الوضع حسب الموقف الوبائي.

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