2020/03/23 | 16:23 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في السماوة..رجل وزوجته يبادران بخياطة مستلزمات الوقاية للكوادر الصحية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/23 | 16:23.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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