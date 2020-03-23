صحة كربلاء تُعلن وفاة إمرأة سبعينية بفيروس كورونا المُستجد

2020/03/23 | 16:25 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- كربلاء أعلنت دائرة صحة كربلاء، اليوم الاثنين، تسجيل ثالث حالة وفاة بفايروس كورونا المُستجد في المحافظة.وقال مدير إعلام الدائرة، سليم كاظم، في بيان صحفي تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، إن “حالة وفاة حصلت، لمُصابة بعمر ( 70 ) عاماً من سكنة منطقة باب طويريج، وتُعد الثامنة في وقتها قد تم تسجيلها بالمحافظة، […]

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