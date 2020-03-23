السعودية تسجل 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/03/23 | 16:54 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الاثنين، تسجيل 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد 19"، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 562 إصابة.

وبحسب صحيفة "عكاظ" قال المتحدث باسم الوزارة، الدكتور محمد العبد العالي، في مؤتمر صحفي، إن إجمالي عدد الحالات التي شفيت من المرض، بلغ 19 حالى، فيما لم تسجل أي حالة وفاة بالفيروس داخل المملكة.

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