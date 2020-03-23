2020/03/23 | 16:54 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قال مصدران مطلعان، الاثنين، إن شركة بلاك روك انسحبت من التنافس على الاستثمار في أصول خطوط أنابيب غاز تابعة لشركة بترول أبو ظبي الوطنية (أدنوك).

واوضحا إن ذلك يجعل شركة البنية التحتية الإيطالية سنام وجلوبال إنفراستراكتشر بارتنرز من بين ستة منافسين متبقين في الأقل.

واشترت بلاك روك، مع شركة كيه.كيه.آر آند كو للاستثمار المباشر، العام الماضي حصة أربعين في المئة في أدنوك لأنابيب النفط بقيمة أربعة مليارات دولار، وقال المصدران إنها كانت تتطلع أيضا إلى صفقة تشمل البنية التحتية لأنابيب الغاز لأدنوك.





وعلى صعيد آخر قالت المصادر إن شركة الاتحاد للطيران بأبوظبي ستخفض رواتب العاملين بالإدارة إلى النصف مؤقتا مع خفض أجور موظفين آخرين بمقدار الربع في نيسان بسبب تأثير فيروس كورونا على الطلب.



ولم ترد الشركة التي ستعلق جميع رحلات الركاب لمدة أسبوعين ابتداء من يوم الأربعاء 25 آذار الجاري على طلب للتعقيب.





وقررت وزارة الصحة ووقاية المجتمع والهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات في الإمارات، ابتداء من يوم الاثنين 23 آذار، إغلاق كافة المراكز التجارية ومراكز التسوق والأسواق المفتوحة، التي تشمل بيع الأسماك والخضار واللحوم، فيما استثنت من ذلك التعامل مع شركات التوريد والبيع بالجملة.



كما يجري استثناء منافذ بيع المواد الغذائية "الجمعيات التعاونية والبقالة والسوبرماركت" والصيدليات وذلك لمدة أسبوعين قابلة للمراجعة والتقويم على أن يكون سارياً بعد 48 ساعة.



كما تقرر تقيد المطاعم بعدم استقبال الزبائن والاكتفاء فقط بخدمة تسليم الطلبات والتوصيل، بحسب وكالة الانباء الإماراتية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شركات تنسحب من الإمارات والحكومة تخفض رواتب الموظفين) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شركات تنسحب من الإمارات والحكومة تخفض رواتب الموظفين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).