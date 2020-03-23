الصدر يعد حظر التجوال فرصة لتشجيع الحكومة العراقية على تحسين خدمة الانترنت

2020/03/23 | 16:54 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعتبر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يوم الاثنين قرار فرض حظر التجوال في البلاد فرصة لتشجيع الحكومة الاتحادية على تحسين خدمة الانترنت التي تشهدا واقعا مترديا تفاقم خلال المدة الاخيرة.

وقال الصدر في تغريدة له على "تويتر" اليوم ان قرار الحظر "فرصة لإستعمال الانترنت بصورة افضل واجمل، وتشجيع الحكومة على استمرار خدمة الانترنت في العراق".

نفى وزير الاتصالات العراقي نعيم الربيعي، يوم الاحد، صحة الأنباء التي تحدثت عن انهيار منظومة الاتصالات والانترنت في العراق، منوها إلى أن ضعف الخدمة كان بسبب عدم الوصول لمناطق القطع نتيجة حظر التجوال.

وكانت هيئة الاعلام والاتصالات قد حذرت، الأحد، من انهيار منظومة الاتصالات والانترنت في العراق جراء عدم وصول فرق الصيانة والوقود بسبب حظر التجوال، مطالبة خلية الأزمة بالتدخل "العاجل".

يشار الى ان مستعملي شبكة الانترنت في كثير من مناطق العاصمة بغداد لاحظوا ضعفا كبيرا وانقطاعا شبه تام في خدمة الشبكة العنكبوتية طيلة نهار الاحد 22 آذار اعقبها بعض التحسن في المساء.

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