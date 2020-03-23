2020/03/23 | 16:54 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بلدية الكوت تدعو المستأجرين لأملاكها الى تسديد مابذمتهم من ديون سابقة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/23 | 16:54.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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