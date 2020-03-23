وفاة أطباء متقاعدين استعان بهم قطاع الصحة في إيطاليا لمواجهة تفشي كورونا

2020/03/23 | 16:55 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الجهات الصحية الإيطالية، وفاة عدد من الأطباء المتقاعدين العائدين للعمل لمواجهة مخاطر فيروس كورونا.وأشارت نقابة الأطباء الإيطالية، إلى وفاة خمسة أطباء تتجاوز أعمارهم السبعين، خلال الأسبوع الماضي وأثناء عملهم بالخطوط الأولى في مواجهة عدوى الفيروس، مبينة أن أحد … Readmore

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