السعودية: 51 إصابة جديدة بكورونا ليصبح العدل الكلي 562 يدون وفيات

2020/03/23 | 16:59 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… أعلنت وزارة الصحة السعودية، الاثنين، تسجيل 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.وقال المتحدث باسم الصحة السعودية الدكتور محمد العبدالعالي في مؤتمر صحافي لعدة وزارات سعودية، إن إجمالي حالات الإصابة بكورونا 562 حالة.وأكد المتحدث شفاء 19 حالة من فيروس كورونا حتى الآن.وشددت وزارة الصحة السعودية على عدم تسجل أي حالة وفاة […]

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