المستقيل عبد المهدي يعقد “اجتماع كورونا” بالكمامات ويدعو لتطوير الفحص والوقاية

2020/03/23 | 17:00 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: دعا رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، اليوم الاثنين، الى حماية المواطنين من الاثار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن وباء كورونا.وقال بيان عن مكتبه تابعته “يس عراق”، ان “اجتماعا موسعا عقد صباح اليوم تناول اجراءات حماية المواطنين من الآثار الاقتصادية والاجتماعية والخدمية الناجمة عن وباء كورونا، بحضور وزراء المالية والنفط والداخلية والصحة […]

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