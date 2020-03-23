اقليم كوردستان يعلق مهام عمل ممثليته في بريطانيا

2020/03/23 | 17:02 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/اعلنت دائرة العلاقات الخارجية في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاثنين، ان ممثليتها في العاصمة بريطانية لندن اغلقت ابوابها لمدة اسبوع اعتبارا من اليوم الاثنين 23 اذار لغاية الثلاثين منه بسبب الاوضاع التي سببها انتشار مرض كورونا في بريطانيا والتزاما بتعليمات المؤسسة الصحية فيها.

وجاء في بيان لدائرة العلاقات الخارجية في حكومة الاقليم ورد لشفق نيوز، انها تعلن لمواطني الاقليم في بريطانيا ان ممثليتها في لندن ستغلق ابوابها يوم الاثنين 23 اذار الجاري لغاية الثلاثين منه، عازية السبب الى الاوضاع الخاصة التي تعيشها بريطانيا حاليا بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد والتعليمات التي اصدرتها مؤسساتها الصحية للتقليل من التجمعات والازدحامات للحد من انتشار المرض.

واشار البيان الى ان الممثلية ومن اجل ضمان سلامة ابناء الجالية والمواطنين الكوردستانيين المتواجدين في بريطانيا كزائرين او دارسين وكذلك منتسبي الممثلية مطالبون بالالتزام بالتعليمات الصحية والنصائح التي تقدمها المؤسسات الصحية البريطانية الرسمية والبقاء في بيوتهم لحماية انفسهم وذويهم والمحيطين بهم.

واضاف البيان ان ممثلية حكومة الاقليم في بريطانيا تتمنى الصحة والسلامة لجميع ابناء الجالية الكوردستانية ومواطني الاقليم في بريطانيا وتطمئنهم بان هذه الازمة ستمر وسيكون الجميع بامان بالتزام النصائح الصحية التي تصدرها المؤسسة الصحية في بريطانيا.

وطالبت الممثلية الجالية الكوردستانية ومواطني الاقليم في بريطانيا الاتصال برقم الهاتف الخاص بالممثلية وهو (02039279870) لاي غرض ضروري.

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