رونالدينيو يتعلم “النجارة” في السجن

2020/03/23 | 17:04 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة يقضي البرازيلي رونالدينيو وقته بالسجن في تعلم النجارة، ومن المحتمل أن تمتد فترة تواجده في السجن الذي يتواجد بضواحي أسونسيون عاصمة باراغواي إلى ستة أشهر.وألقت سلطات الباراغواي القبض على نجم كرة القدم وشقيقه بعد دخولهما إلى البلاد بجوازات سفر مزورة.وكشفت التقارير الصحافية أن نجم برشلونة السابق يتعلم النجارة ويقضي وقتا […]

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