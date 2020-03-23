كربلاء تسجل ثالث حالة وفاة بفيروس كورونا

2020/03/23 | 17:10 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادسجلت محافظة كربلاء، اليوم الاثنين، ثالث حالة وفاة بفيروس كورونا لامرأة سبعينية.وذكرت دائرة صحة كربلاء في بيان مقتضب، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، إن "امرأة سبعينية عادت من إيران مؤخراً وهي مصابة بفيروس كورونا، فارقت الحياة اليوم".وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة إحصائية جديدة لحصاد كورونا، حيث سجلت 33 إصابة جديدة ليبلغ العدد الكلي 266 إصابة، وخمس مصابين تعافوا من المرض ليبلغ الإجمالي 62 حالة شفاء، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 23 حالة.

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