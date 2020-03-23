بالوثيقة.. التعليم تصدر ضوابط وتعليمات بشأن الدراسة الالكترونية

2020/03/23 | 17:10 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين، تعليمات جديدة بخصوص التعليم الإلكتروني، إلى الجامعات كافة الحكومية والاهلية من اجل استمرار العام الدراسي الحالي في ظل الظروف الحالية التي يعيشها العراق.

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