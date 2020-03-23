اجتماع حكومي موسع يبحث حماية المواطنين من الاثار الناجمة عن كورونا

2020/03/23 | 17:12 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

بحث اجتماع حكومي موسع، الإثنين، حماية المواطنين من الاثار الناجمة عن تفشي فايروس كورونا، في البلاد.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء المستقيل، عادل عبد المهدي، في بيان أن الاخير "عقد صباح اليوم الاثنين، اجتماعا حول اجراءات حماية المواطنين من الآثار الاقتصادية والاجتماعية والخدمية الناجمة عن وباء كورونا، حضره وزراء المالية والنفط والداخلية والصحة والتجارة والتعليم العالي والتربية والعمل والنقل وممثلا وزيري التخطيط والعدل وعدد من المستشارين" .

واشار الى أن "الاجتماع بحث تطورات الوضع الصحي في البلاد والاجراءات الوقائية والعلاجية المتبعة والتوقعات والاستعدادات والاستفادة من الخبرات والكفاءات الطبية، اضافة الى تقييم الوضع الاقتصادي وسبل تأمين الاحتياجات المعيشية والخدمات الاساسية للمواطنين واستقرار السوق والحماية الاجتماعية ومتطلبات القطاع الخاص" .

وشدد عبد المهدي، وفقا للبيان، على "اهمية وحدة الخطط والتكامل في التنفيذ والخطاب وتعزيز الثقة والمتابعة المستمرة وتطوير اجراءات المراقبة والفحص والحجر والوقاية الصحية، وزيادة التنسيق والتعاون بين مختلف مؤسسات الدولة والمواطنين من أجل تجاوز الأزمة، الى جانب استمرار التعاون مع دول العالم لمواجهة الوباء".

واكمل البيان، أن "الاجتماع عرضت خلاله اوراق عمل تضمنت عددا من المقترحات لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها في الاجتماع وفي مجلس الوزراء" .

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم، تسجيل ثلاث حالات وفيات و33 إصابة جدية بفايروس كورونا في عموم البلاد.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "تم تشخيص 33 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في العراق موزعو كالتالي، في بغداد الرصافة: 3 ، وبغداد الكرخ: 2 وبغداد مدينة الطب: 2، والنجف: 2 والبصرة: 1 ونينوى: 1 والسليمانية: 12 واربيل 10".

وأضافت "تم تسجيل 3 وفيات جديدة في (الرصافة والبصرة وديالى)، و5 حالات شفاء تام جديدة (3 مدينة الطب وحالة في ميسان وحالة في كربلاء)".

وأشارت الوزارة إلى أن "مجموع الإصابات المشخصة في العراق وصل الى 266 حالة و62 حالة شفاء من الفيروس، و23 وفاة".

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