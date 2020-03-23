2020/03/23 | 17:12 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصدر يوجه مجموعة ارشادات لحث المواطنين على البقاء في منازلهم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/23 | 17:12.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصدر يوجه مجموعة ارشادات لحث المواطنين على البقاء في منازلهم) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصدر يوجه مجموعة ارشادات لحث المواطنين على البقاء في منازلهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).